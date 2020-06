Enzweihingen (p). Die Freiwillige Feuerwehr Vaihingen ist gestern gegen 11 Uhr zu einem Brand in die Straße „Im Hörnle“ in Enzweihingen ausgerückt. Dort stand aus noch ungeklärten Gründen eine Gartenhütte in Vollbrand, wodurch ein Schaden von rund 2000 Euro entstand. Personen kamen nicht zu Schaden. Das Feuer konnte durch die Wehrleute gelöscht werden. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.