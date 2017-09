Bietigheim-Bissingen (p). In der Nacht von Freitag auf Samstag brannte ein Gartenhaus im Bereich der Carl-Benz- Straße in Bietigheim-Bissingen, entlang der Bahngleisen, gänzlich nieder. Die Brandursache ist bislang nicht zweifelsfrei geklärt, es besteht der Verdacht der Brandstiftung, so die Polizei. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Bietigheim-Bissingen, Telefon 0 71 42 /40 50 zu melden.