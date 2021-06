Drucken Ludwigsburg (p). Nach heftigen Gewittern mit starken Regenfällen waren die Feuerwehren und die Polizei am Montagabend im Dauereinsatz. Im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Ludwigsburg lagen die Schwerpunkte des Unwetters in Ludwigsburg, Remseck am Neckar und in Waldenbuch, wie... »