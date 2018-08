Fußgänger übersehen

Sachsenheim (p). Mit schweren Verletzungen brachte der Rettungsdienst am Montagnachmittag einen 91-Jährigen in ein Krankenhaus, nachdem er in der Bissinger Straße in Sachsenheim in einen Verkehrsunfall verwickelt worden war. Der Senior war zu Fuß in Richtung Schmale Straße unterwegs und überquerte die Straße. Eine 21-Jährige, die am Steuer eines Renault saß, fuhr kurz vor 16 Uhr rückwärts auf die Straße. Vermutlich übersah sie den Fußgänger, so dass es zum Zusammenstoß kam. Der 91-Jährige stürzte und wurde verletzt.