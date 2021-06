Fußgänger tödlich verletzt

Ludwigsburg (p). Nachdem eine 19-jährige VW-Lenkerin am frühen Freitagmorgen gegen 1.55 Uhr in der Schwieberdinger Straße in Ludwigsburg einen 50-jährigen Fußgänger erfasst hatte, ist der lebensbedrohlich Verletzte später in einem Krankenhaus gestorben. Die Fahrbahn war zur Unfallaufnahme bis etwa 6 Uhr gesperrt. Es kam im morgendlichen Verkehr zu Beeinträchtigungen. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern noch an. Auf Weisung der Staatsanwaltschaft Stuttgart wurde ein Gutachter hinzugezogen. Die Ermittler der Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg beschlagnahmten den VW Golf.