Fußgänger angefahren

Schwieberdingen (p). Ein schwerer Unfall zwischen einem Pkw und einem Fußgänger hat sich am frühen Montagmorgen kurz nach 4 Uhr auf der Landesstraße 1141 zwischen Schwieberdingen und Markgröningen ereignet. Eine 42-jährige Fahrerin eines Renault Megane befuhr laut Polizeibericht die Landesstraße von Schwieberdingen kommend in Richtung Markgröningen. Unmittelbar nach der Kreuzung zur Landesstraße 1140 erkannte sie einen mittig auf der Fahrbahn laufenden dunkel bekleideten Fußgänger zu spät. Trotz eines Ausweichmanövers nach rechts touchierte sie mit dem Außenspiegel der Fahrerseite des Pkw den rechten Arm des Fußgängers, sodass dieser zu Fall kam. Die 42-Jährige streifte mit ihrem Pkw beim Ausweichmanöver noch die Schutzleitplanke. Der 20-jährige alkoholisierte Fußgänger wurde mit schweren Verletzungen mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert. Am Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1500 Euro.