Fünf Minuten reichen zum Einbruch

Kornwestheim (p). Das Polizeirevier Kornwestheim, Telefonnummer 0 71 54 /1 31 30, sucht Zeugen, die Hinweise zu einem Einbruch geben können, der am Dienstag zwischen 19.45 und 19.50 Uhr in der Breslauer Straße in Kornwestheim verübt wurde.

Ein bislang unbekannter Täter kletterte auf den Balkon einer Erdgeschosswohnung, hebelte ein Fenster auf und gelangte so in die Räumlichkeiten der Wohnung. Ob er bei der anschließenden Durchsuchung auch etwas entwendete, steht derzeit laut Polizeibericht noch nicht abschließend fest. Der durch den Einbruch entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 500 Euro.