Fünf beschädigte Autos nach Unfall

Bietigheim-Bissingen (p). Ein Schaden von insgesamt etwa 20 000 Euro sowie fünf beteiligte Fahrzeuge sind die Bilanz eines Verkehrsunfalles am Dienstag gegen 13 Uhr in der Schwarzwaldstraße in Bietigheim-Bissingen. Vermutlich aufgrund einer Unachtsamkeit kollidierte ein 19-jähriger Audi-Fahrer laut Polizei mit dem vorausfahrenden Fahrzeug. Durch die Wucht des Aufpralls wurden dann die vier Fahrzeuge vor dem Audi aufeinander geschoben, so dass am Ende fünf Fahrzeuge beschädigt waren.