Drucken Ludwigsburg (p). Die langjährige Leiterin des Kriminalkommissariats Ludwigsburg, Kriminaldirektorin Mechthild Mayer, ist am Dienstag von Polizeipräsident Frank Rebholz in den Ruhestand verabschiedet worden. Mayer trat im Juli 1977 beim Bundeskriminalamt Wiesbaden in den gehobenen Kriminaldienst ein und... »