Frontal auf einen Baum geprallt

Ludwigsburg (p). Am Montag gegen 13 Uhr verlor ein 20-jähriger Opel-Fahrer beim Abbiegen von der Friedenstraße in die Carl-Goerdeler-Straße in Ludwigsburg die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte frontal gegen einen Baum. Vermutlich fuhr der 20-Jährige mit überhöhter Geschwindigkeit. Der Fahrer sowie die drei Insassen, die zwischen 19 und 20 Jahren alt sind, wurden leicht verletzt vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Am Opel entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden von etwa 10 000 Euro.