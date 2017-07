Frau wehrt sich mit Tritten gegen Beine

Kirchheim (p). Die Kriminalpolizei Ludwigsburg sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu einem versuchten Raub geben können, der am Sonntag kurz nach 13 Uhr in der Schillerstraße in Kirchheim am Neckar begangen wurde. Während eine 53-jährige Frau am „Schillerplatz“ Zigaretten aus

SIE MÖCHTEN DEN KOMPLETTEN ARTIKEL LESEN? ANMELDUNG für bereits registrierte Nutzer Benutzername: Passwort: Passwort vergessen? Angemeldet bleiben REGISTRIERUNG für neue Nutzer Für Zeitungs-Abonnenten ist die Nutzung kostenlos. Zugangsdaten anfordern Kein Zeitungs-Abonnent? Testen Sie unser Angebot eine Woche lang kostenlos. Kostenlos testen