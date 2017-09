Frau soll Auto angefahren haben

Bietigheim-Bissingen (p). Nach einer Verkehrsunfallflucht, die sich am Donnerstag gegen 11.10 Uhr in der Gustav-Rau-Straße in Bietigheim ereignet hat, sucht das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen nach Zeugen. Nach bisherigen Erkenntnissen streifte eine unbekannte Fahrzeuglenkerin beim Ausparken einen Mercedes, der auf dem Parkplatz einer Metzgerei abgestellt war. Ohne sich um den Schaden von etwa 1500 Euro zu kümmern, machte sich die Unbekannte aus dem Staub. Bei ihr soll es sich um eine Frau gehandelt haben, die mit einem silbernen Klein-Pkw mit Ludwigsburger Zulassung unterwegs war. Der Unfall wurde von einem bislang unbekannten Zeugen beobachtet. Er und weitere Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.