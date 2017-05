Frau sexuell bedrängt und bestohlen

Pforzheim (p). Eine weinende Frau hat gestern kurz nach 6 Uhr über Notruf mitgeteilt, dass sie von drei Männern sexuell bedrängt worden war und ihr Mobiltelefon fehlen würde. Die eintreffende Streife traf die aufgelöste und weinende 21-Jährige auf einem Treppenaufgang sitzend an der Kreuzung Östliche Karl-Friedrich-Straße/Schlossberg in Pforzheim an. Nach ihren ersten Angaben hätte sie am Abend eine Veranstaltung in einer Diskothek besucht und diese nach 5 Uhr verlassen. In der Nähe der Diskothek habe sie dann auf ein Taxi gewartet, als drei junge Männer auf sie zukamen.

Einer der Männer sei zudringlich geworden, hätte sie sexuell belästigt und trotz ihrer Gegenwehr im Schambereich berührt. Als sich dann eine Personengruppe genähert habe, seien die Männer geflüchtet. Anschließend habe sie bemerkt, dass ihr Mobiltelefon fehlen würde. Die junge Frau wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Die drei Männer wurden als circa 25 Jahre alt mit südländischem beziehungsweise arabischem Aussehen beschrieben. Alle drei hatten schwarze Haare, einer hatte einen Bart. Bekleidet waren die Männer mit blauen Jeans und dunkler Oberbekleidung. Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang Personen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, der sich zwischen 5 und 6 Uhr auf der Östlichen Karl-Friedrich-Straße ereignet haben soll.