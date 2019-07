Frau angefahren und geflüchtet

Drucken Mühlacker (p). Wohl nicht mit der Anwesenheit und Unterrichtsvorbereitung einer Lehrkraft haben Einbrecher am Sonntagabend in Mühlacker gerechnet. Die Lehrerin überraschte nämlich die zwei Langfinger, welche gerade in eine Schule in der Lindachstraße eingebrochen waren. Nach bisherigen... »