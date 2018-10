Bei der durch den Landesfischereiverein initiierten Besatzmaßnahme zur Erhaltung des Aales hat sich auch der Bezirks-Fischerei-Verein Vaihingen beteiligt, teilt der Verein mit. Die Satzaale wurden in Ettlingen abgeholt und durch die Gewässerwarte Werner Klinger und Michael Schray in die vereinsbetreuten Gewässer Ensinger See, Horrheimer See und Enz eingebracht. Damit leisten die Vaihinger Fischer einen weiteren Beitrag zur Artenvielfalt im Gewässer. Foto: p