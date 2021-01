Folgenschwerer Unfall

Mühlacker (p). Zu einem folgenschweren Verkehrsunfall kam es am Dienstag in Mühlacker auf der Bundesstraße 10 in Richtung Illingen. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen befuhr ein 79 Jahre alter Daimler-Benz Fahrer gegen 15.25 Uhr die Bundesstraße