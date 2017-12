Flucht endet auf dem Weihnachtsmarkt

Ludwigsburg (p). Polizisten haben in Ludwigsburg bei einer verdächtigen Person Betäubungsmittel entdeckt: Einsatzkräfte der Polizei sind am Freitag gegen 20.30 Uhr zwei männliche Personen im Bereich der Einmündung Asperger Straße/Körnerstraße aufgefallen, da sie sich verdächtig verhielten. Als sie die Beamten erkannten, flüchtete einer der beiden Männer, ein 36-Jähriger, zu Fuß in Richtung Marktplatz. Das teilt die Polizei mit. Der 36-Jährige konnte jedoch mithilfe eines Polizisten, der sich privat auf dem Weihnachtsmarkt befand, an dessen weiterer Flucht gehindert werden. Bei seiner Festnahme leistete der 36-Jährige erheblichen Widerstand. Im Zuge der Ermittlungen wurden bei dem Flüchtenden eine kleinere Menge an Betäubungsmittel sowie Bargeld gefunden. Der Tatverdächtige muss nun mit einer Strafanzeige wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und gegen das Betäubungsmittelgesetz rechnen.