Feuerwehr rückt in Morgenstunden aus

Bietigheim-Bissingen (p). Brand in Bietigheim-Bissingen: Am Donnerstag um 5.40 Uhr sind 37 Wehrleute der Freiwilligen Feuerwehr Bietigheim-Bissingen mit neun Fahrzeugen sowie eine Besatzung der Feuerwehr Ludwigsburg mit der Drehleiter in die Hermann-Hesse-Straße in Bissingen ausgerückt, nachdem dort ein Feuer gemeldet worden war. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich laut Polizeibericht eine 67 Jahre alte Frau und zwei 39 und 40 Jahre alte Männer in dem Gebäude, die das Haus bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte jedoch bereits selbstständig verlassen hatten. Wie sich vor Ort herausstellte, war der Brand auf der Terrasse des Hauses entstanden und hatte sich von dort aus auch nicht ausgebreitet. Die Feuerwehren konnten die Flammen zügig bekämpfen, sodass das Feuer gegen 6 Uhr gelöscht war. Die Wohnungen im Gebäude blieben unversehrt und sind weiterhin bewohnbar. Bislang ist die Brandursache unklar.