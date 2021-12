Kleinglattbach (p). Am Donnerstag gegen 9.35 Uhr rückten 32 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Vaihingen mit sechs Fahrzeugen in die Bahnhofstraße nach Kleinglattbach aus. Dort war es zu einem Kaminbrand in einem Wohnhaus gekommen, weil dieser mutmaßlich verstopft gewesen war, so die Polizei. Der Brand war schnell gelöscht und ein verständigter Kaminfeger reinigte den Kamin. Personen kamen nicht zu Schaden.