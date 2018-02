Feuer in der alten Kelter

LÖchgau (p). Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts im Bereich der Elektroinstallation ist gestern Morgen unter dem Dachvorsprung der alten Kelter in der Oberen Straße in Löchgau ein Schwelbrand entstanden, der Dämmung und Dachbalken in Brand setzte. Nachdem der Brand gegen

SIE MÖCHTEN DEN KOMPLETTEN ARTIKEL LESEN? ANMELDUNG für bereits registrierte Nutzer Benutzername: Passwort: Passwort vergessen? Angemeldet bleiben REGISTRIERUNG für neue Nutzer Für Zeitungs-Abonnenten ist die Nutzung kostenlos. Zugangsdaten anfordern Kein Zeitungs-Abonnent? Testen Sie unser Angebot eine Woche lang kostenlos. Kostenlos testen