Remseck (p). Am Freitagabend gegen 21.45 Uhr wurde ein Feuer im Neubau des Rathauses in Remseck gemeldet. In einem dortigen Flur brannten diverse Kartons und Baumaterialien sowie eine Holzplatte. Der Brand wurde, noch bevor er sich ausbreiten konnte, durch die freiwillige Feuerwehr Remseck, welche mit sechs Fahrzeugen und 29 Einsatzkräften vor Ort war, gelöscht. Am Gebäude, welches sich noch im Rohbau befindet, entstand ein Schaden in Höhe von zirka 10 000 Euro.