Drucken Gemmrigheim (p). Mehrere Streifenwagenbesatzungen sind am Sonntag gegen 4.20 Uhr nach Gemmrigheim in die Häfnerstraße ausgerückt, nachdem Anwohner eine Schlägerei gemeldet hatten. Die bisherigen Ermittlungen ergaben, dass in einer Wohnung gefeiert und hierbei auch Alkohol konsumiert worden... »