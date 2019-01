Fensterscheibe beschädigt

Korntal-Münchingen (p). Bislang unbekannte Täter trieben zwischen Samstag, 18 Uhr, und Montag, 7.30 Uhr, in der Zuffenhauser Straße in Korntal ihr Unwesen. An einer Jugendeinrichtung schlugen sie vermutlich mit einem Stein zwei Löcher in die Fensterscheibe einer Turnhalle. Dadurch entstand ein Schaden in unbekannter Höhe.