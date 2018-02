Möglingen (p). Eine 80-jährige Seniorin ist am Montag Opfer eines Diebstahls geworden, bei dem sich die mutmaßliche Täterin als Spendensammlerin ausgab. Unter dem Vorwand, sie sammle Spenden für Taubstumme, war die Unbekannte in Möglingen in der Ludwigsburger Straße unterwegs. Nachdem die Seniorin einen kleinen Geldbetrag gespendet hatte, stellte sie später fest, dass ihr Geldbeutel verschwunden war. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 0 71 54 / 1 31 30 entgegen.