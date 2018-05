Drucken Ensingen (p). Leichte Verletzungen erlitt eine 29 Jahre alte Fußgängerin, die am Dienstagabend gegen 19 Uhr in der Kleinglattbacher Straße in Ensingen von einem Schäferhund gebissen wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen lief die junge Frau zwischen einer Bushaltestelle... »