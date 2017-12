Falsche Mitarbeiter von Microsoft aktiv

Bönnigheim (p). Schon wieder sind unbekannte Täter mit der Microsoft-Masche erfolgreich gewesen: Wie die Polizei mitteilt, ist am Dienstag ein 62-Jähriger aus Bönnigheim dadurch um einen Geldbetrag in vierstelliger Höhe betrogen worden. Und so lief die Betrugsmasche ab: Ein angeblicher Mitarbeiter der Firma Microsoft rief den Mann gegen 13.25 Uhr an und wies sein Opfer in englischer Sprache darauf hin, dass seine Microsoft Lizenzen abgelaufen seien. Der 62-jährige stimmte der angeblichen Verlängerung der Lizenzen für 199 Euro zu und wurde danach aufgefordert, den vereinbarten Betrag per Online-Banking zu überweisen. Der Täter hatte dabei Zugriff auf den Computer und beeinflusste den Vorgang, sodass der 62-jährige am Ende um einen vierstelligen Betrag gebracht wurde.