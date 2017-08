Kornwestheim (p). Unbekannte haben in der Nacht zum Mittwoch an einem im Haldenrain in Kornwestheim abgestellten 1-er BMW eine Seitenscheibe eingeschlagen und das Fahrzeug geöffnet. Anschließend bauten sie das Lenkrad, das Navigationssystem und das dazugehörige Bedienelement aus dem Wagen aus. Personen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Kornwestheim, Telefon 0 71 54 / 1 31 30, zu melden.