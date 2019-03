Fahrzeugteile gestohlen

Bietigheim-Bissingen (p). Bislang unbekannte Täter machten sich zwischen Samstag, 13.30 Uhr, und Montag, 8 Uhr, auf dem Gelände eines Autohauses in der Geisinger Straße in Bietigheim an einem dort abgestellten BMW zu schaffen. An dem Fahrzeug schlugen die Unbekannten die Scheibe der Fahrer- und Beifahrertür ein. Anschließend bauten sie das Lenkrad, das komplette Armaturenbrett samt Navigationsgerät und Bordcomputer aus. Darüber hinaus ließen sie die Stoßstangen, die Motorhaube, den Kühlergrill und die vordere Beleuchtungseinrichtung mitgehen.