Fahrzeugbrand in Asperg

Asperg (p). Zu einem Fahrzeugbrand ist es am Samstag gegen 21.30 Uhr in der Boschstraße in Asperg gekommen. Passanten bemerkten auf einem dortigen Firmengelände einen Ford, der im Frontbereich brannte. Die herbeieilenden Einsatzkräfte konnten nicht verhindern, dass das Feuer einen daneben stehenden Trabant ebenfalls erfasste, teilt die Polizei mit. Durch den Brand wurde auch die Außenfassade der angrenzenden Firma beschädigt. Als Brandursache wird bislang von einem technischen Defekt ausgegangen. An beiden Pkw sowie an der Außenfassade entstand Schaden in Höhe von circa 35 000 Euro. Die Feuerwehr Asperg war mit sechs Fahrzeugen sowie 40 Einsatzkräften vor Ort.

Heckscheibe eingeschlagen

Vaihingen (p). Am Dienstag zwischen 1.30 und 3.05 Uhr ist in Vaihingen in der Heilbronner Straße von Unbekannten die Heckscheibe eines Renault eingeschlagen worden. Außerdem wurden an dem Pkw alle vier Reifen zerstochen. Es entstand dabei ein Gesamtschaden in Höhe von circa 1000 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, melden sich beim Polizeirevier in Vaihingen, Telefonnummer 0 70 42 / 94 10.