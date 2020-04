Bietigheim-Bissingen (p). Eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Bietigheim-Bissingen hat am Sonntag gegen 15.30 Uhr in der Buchstraße in Bietigheim-Bissingen eine Unfallflucht festgestellt. Ein noch unbekannter Fahrzeuglenker kam im Kreuzungsbereich mit der Freiberger Straße vermutlich von der Fahrbahn ab und prallte gegen ein Verkehrszeichen. Ohne sich anschließend um den Unfall zu kümmern, setzte der Unbekannte seine Fahrt fort.