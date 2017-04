Fahrt mit Auto ohne Kennzeichen endet am Baum

Aurich/Nussdorf (p). Ohne Führerschein und mit einem nicht zugelassenen Fahrzeug hat sich ein 20-Jähriger gestern Abend auf eine Spritztour zwischen Aurich und Nussdorf begeben, wo die Fahrt schließlich an einem Baum endete. Wie die Polizei berichtet, fiel der VW, an dem keine Kennzeichen angebracht waren, kurz vor 19 Uhr einem Passanten im Bereich Aurich auf. Dieser alarmierte die Polizei. Nur wenige Minuten später ging ein zweiter Anruf ein, denn der Wagen war zwischenzeitlich am Ortsanfang von Nussdorf auf eine Verkehrsinsel gefahren und dort gegen einen Baum geprallt.

Mutmaßlich war der 20-jährige Fahrer mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs gewesen und deshalb beim Versuch nach rechts in die Robert-Bosch-Straße abzubiegen, von der Fahrbahn abgekommen. Wie der Zeuge erkennen konnte, war der Fahrer gerade im Begriff das Fahrzeug leer zu räumen. Vermutlich sollte der verunfallte VW anschließend weggeschleppt werden. Als die Polizeibeamten am Unfallort eintrafen, stellten sie zunächst den nicht mehr fahrbereiten VW und in unmittelbarer Nähe auch den 20-jährigen Fahrer fest. Der entstandene Schaden wurde auf etwa 2500 Euro geschätzt. Der 20-Jährige wird sich wegen Fahrens ohne Führschein und Verkehrsunfallflucht verantworten müssen. Darüber hinaus bleibt noch zu klären, wem der VW gehört. Die Ermittlungen dauern an.