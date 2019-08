Fahrräder geklaut

Gerlingen (p). Zwischen Freitagabend und Samstagmorgen gelangte ein unbekannter Täter auf unbekannte Art und Weise in die Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses in der Lontelstraße in Gerlingene. Aus der Tiefgarage wurden zwei hochwertige Fahrräder der Marke Canyon Lux und Canyon Spectra sowie ein hochwertiges E-Bike des Herstellers Cube Reaction im Gesamtwert von mehreren Tausend Euro gestohlen. Alle Fahrräder waren mit Schlössern gesichert. Zeugen sollen sich bitte unter Telefon 0 71 56 / 4 35 20 bei der Polizei in Ditzingen melden.