Fahrradfahrerin bei Unfall leicht verletzt

Bietigheim-Bissingen (p). Leichte Verletzungen hat eine 53-jährige Radfahrerin erlitten, die am Dienstag gegen 7.40 Uhr in der Freiberger Straße in Bietigheim-Bissingen in einen Unfall verwickelt worden ist.

Die Radlerin war laut Polizeibericht auf dem parallel zur Fahrbahn verlaufenden Radweg von Freiberg kommend unterwegs. Als sie die Einmündung zur Danziger Straße passieren wollte, bog ein 44 Jahre alter Mercedes-Fahrer von der Danziger Straße nach rechts in Freiberger Straße ab und übersah hierbei wohl die Frau auf ihrem Fahrrad. In der Folge nahm er ihr die Vorfahrt, die 53-Jährige kollidierte mit dem Pkw und stürzte. Es entstand ein Schaden, der auf etwa 1000 Euro geschätzt wurde.