Oberstenfeld (p). Ein 51-jähriger Audi-Lenker war am Montag gegen 19.10 Uhr auf der Großbottwarer Straße in Oberstenfeld in Richtung L1100 unterwegs. Als er nach links in die Bahnhofstraße einbiegen wollte, übersah er einen entgegenkommenden 49-jährigen Fahrradfahrer und stieß mit ihm zusammen. Dabei zog sich der 49-Jährige leichte Verletzungen zu.