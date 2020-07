Ludwigsburg/Benningen (p). Wie die Polizei mitteilt, wurden am Freitag mehrere Fahrradfahrer bei Unfällen in Ludwigsburg und Benningen verletzt. Gegen 15.30 Uhr fuhr demnach eine 60 Jahre alte Radlerin in Ludwigsburg die Eisenbahnstraße in Richtung Kopfstraße auf dem dortigen Radweg

