Fahrraddieb in flagranti ertappt

Pforzheim (p). Dank eines aufmerksamen Zeugen konnten Beamte des Polizeireviers Pforzheim-Nord am Samstag um 1 Uhr einen 29-jährigen Fahrraddieb festnehmen. Die Polizisten erwischten den Mann, als er gerade dabei war, die gestohlenen Räder in einen Hauseingang auf der Westlichen Karl-Friedrich-Straße zu schieben. In diesem Zusammenhang teilte eine weitere Zeugin mit, dass der Mann bereits zuvor ein weiteres Fahrrad vor einem Anwesen in der Büchenbronner Straße deponiert hatte. Dies konnte genauso sichergestellt werden. Ob dies ebenfalls gestohlen wurde, wird noch überprüft.