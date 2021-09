Fahrgast geht auf den Taxifahrer los

Kleinglattbach (p). In der Ensinger Straße in Kleinglattbach ist es am Donnerstag gegen 23.10 Uhr zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 50-jährigen Taxi-Fahrer und seinem 59-jährigen Fahrgast gekommen. Dem bisherigen Ermittlungsstand nach sollte der 50-Jährige seinen Fahrgast von Kleinglattbach nach Illingen bringen, als sich im Fahrzeug ein Disput entwickelte, weil der 59-Jährige sich wohl nicht angurten und eine Maske aufsetzen wollte.

Im weiteren Verlauf soll der 59-Jährige eine Trennscheibe zum Fahrgastraum zerschlagen und, nachdem sich das Geschehen nach draußen verlagert hatte, den 50-Jährigen zu Boden gebracht und gewürgt haben. Der Angegriffene konnte sich letztlich befreien und mit dem Taxi flüchten. Das Polizeirevier Vaihingen hat die weiteren Ermittlungen wegen Körperverletzung übernommen und bittet nun Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0 70 42 / 94 10 zu melden.

Nach Angaben des 50-Jährigen sollen während der tätlichen Auseinandersetzung mehrere Fahrzeuge das Geschehen passiert haben.