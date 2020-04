Besigheim (p). Einen Schaden von 1500 Euro hat ein Unbekannter hinterlassen, der zwischen Montag, 11 Uhr, und Dienstag, 14.15 Uhr, in der Paulinenstraße in Besigheim sein Unwesen getrieben hat. Der Täter machte sich an einem Mercedes zu schaffen, der auf einem Parkstreifen abgestellt war. Mit einem unbekannten Gegenstand zerkratzte er die Fahrerseite des geparkten Wagens.