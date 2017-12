Fahndung führt nicht zum Tatverdächtigen

Tamm (p). Ein Unbekannter hat am Wochenende mehrere Autospiegel beschädigt. Am Samstag gegen 1.30 Uhr hörte ein Anwohner der Birkenstraße in Tamm verdächtige Geräusche von der Straße. Als er nachschaute, stellte er fest, dass an mehreren geparkten Fahrzeugen die Außenspiegel beschädigt waren. An insgesamt zehn Fahrzeugen unterschiedlichster Hersteller wurden laut Polizeibericht schließlich beschädigte Außenspiegel festgestellt. Neunmal wurden sie an der Beifahrerseite und in einem Fall an der Fahrerseite, vermutlich durch Fußtritte, beschädigt beziehungsweise abgetreten. Im Zuge der eingeleiteten Fahndung konnte der Tatverdächtiger nicht gefunden werden.

Der Gesamtschaden wird auf 2500 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Kornwestheim unter Telefon 07154 / 1 31 30 in Verbindung zu setzen.