Exhibitionist verfolgt Frau

Ludwigsburg (p). Ein 29-jähriger Mann ist am späten Donnerstagabend gegen 23.30 Uhr gegenüber einer gleichaltrigen Frau am Berliner Platz in Ludwigsburg als Exhibitionist aufgetreten. Sie war zu Fuß unterwegs, als der Tatverdächtige sein Auto in der Friedrich-Ebert-Straße abstellte und sie bis zum Berliner Platz verfolgte. Von der Frau auf sein Verhalten angesprochen ergriff der 29-Jährige die Flucht, konnte aber im Verlauf polizeilicher Fahndungsmaßnahmen vorläufig festgenommen werden.