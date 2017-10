Ditzingen (p). In einem Mehrfamilienhaus in der Rosensteinstraße in Ditzingen kam es am Dienstag gegen 14.20 Uhr zu einer Rauchentwicklung, zu der die Freiwillige Feuerwehr Ditzingen ausrückte. Vermutlich hatte die Bewohnerin der betreffenden Wohnung das Essen auf dem Herd vergessen, worauf dieses anbrannte und in der Folge Rauch entstand. Der Topf wurde von der Feuerwehr ins Freie gebracht.