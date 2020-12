Erste Festnahmen im Mordfall

Mühlacker/Grossglattbach (p). Im Fall des Mordes an einem 51-Jährigen, dessen Leiche am Mittwoch vor einer Woche bei Enzberg entdeckt worden war (die VKZ berichtete), haben die Ermittler der Soko „Wald“ gestern zwei dringend Tatverdächtige verhaftet. Die Festnahme sei das Ergebnis umfangreicher und akribischer Ermittlungen, welche die Beamten auf die Spur eines 43-jährigen Mannes sowie einer 48-jährigen Frau geführt hätten, teilt die Polizei mit. Mit einem von der Pforzheimer Staatsanwaltschaft erwirkten Beschluss durchsuchten mehrere Kriminalbeamte im Laufe des Morgens die Wohn- und Geschäftsräume der beiden Personen und nahmen diese widerstandslos fest. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurden die dringend Tatverdächtigen noch am Donnerstag dem zuständigen Haftrichter beim Amtsgericht Pforzheim vorgeführt, welcher die Haftbefehle wegen gemeinschaftlichen Mordes in Vollzug setzte. Die beiden dringend Tatverdächtigen, die deutsche beziehungsweise türkische Staatsangehörige sind, befinden sich seither in Untersuchungshaft. Das Tatmotiv ist noch Gegenstand der weiteren Ermittlungen, die Festgenommenen machten bislang keine Angaben zur Sache.