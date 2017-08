Erneut bei Friseur eingebrochen

Mühlacker (p). Nach einem Einbruch in einen Friseursalon am Wochenende ist am Dienstagmorgen ein weiterer Einbruch in ein Friseurgeschäft in der Bahnhofstraße in Mühlacker festgestellt worden, der vermutlich ebenfalls übers Wochenende verübt wurde. Auch hier wurde die Türe aufgehebelt und auf den ersten Blick nichts gestohlen.

Es entstand Schaden in Höhe von mehreren Hundert Euro. Zeugenhinweise werden an das Polizeirevier Mühlacker unter der Telefonnummer 0 70 41 / 9 69 30 erbeten.