Erfolglose Einbrecher

Asperg (p). Mit leeren Händen standen Einbrecher da, nachdem sie in der Nacht zum Freitag in einen Verkaufsstand des städtischen Freibads in Asperg eingebrochen waren. Nachdem die Täter den Zaun des Geländes in der Altachstraße beschädigt hatten, hebelten sie die Tür zu einem dortigen Kiosk auf. Da darin nichts Stehlenswertes mehr vorzufinden war, mussten sie wieder von dannen ziehen, ohne Beute gemacht zu haben. Der angerichtete Schaden beläuft sich insgesamt auf etwa 800 Euro.