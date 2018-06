Ludwigsburg (p). Bislang Unbekannte machten sich zwischen Samstag, 18 Uhr, und Montag, 6.10 Uhr, an einem in der Austraße in Neckarweihingen am Straßenrand geparkten Pritschen-Laster zu schaffen und entwendeten aus einer mit Vorhängeschlössern gesicherten Werkzeugkiste Elektrowerkzeug im Gesamtwert von über 4000 Euro. Das meldet das Polizeipräsidium Ludwigsburg. Die Schlösser stahlen die Diebe ebenfalls.