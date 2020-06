Elektroroller gestohlen

Ludwigsburg (p). Auf einen Elektroroller im Wert einer dreistelligen Summe hatte es ein bislang unbekannter Täter am Sonntag in Ludwigsburg-Eglosheim abgesehen. Zwischen 1 und 1.30 Uhr stand das Zweirad im Rosenackerweg am Fahrbahnrand und wurde dort vom Täter gestohlen. Bei dem Diebesgut handelt es sich um einen schwarzen Elektroroller der Marke „Explorer“, an dem ein Versicherungskennzeichen angebracht war. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zum Verbleib des Fahrzeugs geben können, sollen sich an das Polizeirevier Ludwigsburg wenden.