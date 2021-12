Elektrogeräte aus Neubau gestohlen

Mühlacker (p). In der Nacht von Samstag auf Sonntag drangen Unbekannte in einen Neubau in Dürrmenz ein und stahlen Werkzeug im Wert von etwa 2000 Euro. Nach derzeitigem Kenntnisstand bahnten sich die Täter ihren Weg ins Innere des in der Brunnengasse gelegenen, unbezogenen Neubaus. Offensichtlich gelangten sie über eine Tür im ersten Obergeschoss in die Räumlichkeiten. Nachdem die Einbrecher dort eine Tasche mit Elektrogeräten befüllt hatten, nahmen sie diese an sich und verließen vermutlich über die Haustür wieder das Anwesen.