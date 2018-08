Steinheim (p). Im Einkaufszentrum an der Steinbeisstraße in Steinheim an der Murr wurde im Zuge von Bauarbeiten am Mittwoch gegen 12.30 Uhr eine Kältemittel-Leitung beschädigt. Aufgrund des Kältemittelaustritts musste der Markt evakuiert werden. Zwei Mitarbeiterinnen im Alter von 52 und 55 Jahren klagten über Kopfschmerzen und wurden vom Rettungsdienst vorsorglich ins Krankenhaus gebracht.