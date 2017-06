Kornwestheim (p). Vermutlich weil Essen auf dem Herd anbrannte, hat in einer Wohnung in der Theodor-Heuss-Straße in Kornwestheim am Montag gegen 11 Uhr ein Rauchmelder angeschlagen. Da bereits Qualm aus der Wohnung drang, handelte eine zufällig bereits im Gebäude anwesende Polizeistreife. Die Beamten verschafften sich Zutritt und stellten fest, dass der 25 Jahre alte Bewohner während des Kochens eingeschlafen war. Er blieb unverletzt.