Einbrüche in Gartenhäuschen

NUssdorf (p). In der Zeit von Dienstag, 27. August, bis Freitag, 30. August, wurden in Nussdorf im Gewann Pfaffenwald durch unbekannte Täter mehrere Gartenzauntüren und Gartenhaustüren gewaltsam aufgebrochen. Da sich die meisten Gartenhausbesitzer noch im Urlaub befinden, konnte bislang nur eine Axt als Diebesgut verzeichnet werden, so die Polizei. Über die entstandene Schadenshöhe könne momentan noch keine Angaben gemacht werden. Die Ermittlungen hat das Polizeirevier Vaihingen übernommen. Weitere Geschädigte werden gebeten sich dort zu melden.